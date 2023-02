Papa Francisco termina sua visita ao Sudão do Sul pedindo reconciliação e paz

No papamóvel, Francisco cumprimenta fiéis na chegada para a Santa Missa no Mausoléu John Garang, em Juba, Sudão do Sul, em 5 de fevereiro de 2023.

Durante uma missa campal em Juba, capital do Sudão do Sul, neste domingo (5), o papa Francisco fez um apelo para a deposição de armas. A cerimônia marcou o fim de sua visita a este país africano devastado pela violência e pela miséria.

Com informações da enviada especial a Juba, Florence Miettaux

Para assistir à celebração no mausoléu de John Garang (político e militar sudanês, fundador e líder do Exército Popular de Libertação do Sudão), dezenas de milhares de fiéis pernoitaram no local. O papa Francisco saudou a população em um passeio de papamóvel, antes de fazer a sua homilia.

Ele reiterou seu apelo aos sul-sudaneses para que rejeitem a violência. “Somos chamados a testemunhar a aliança com Deus com alegria, com gratidão, mostrando que somos pessoas capazes de criar laços de amizade, de viver a fraternidade, para impedir que reine a corrupção do mal, a doença das divisões, a peste de injustiça”, disse Francisco

O papa convidou os sul-sudaneses à uma reconciliação. “Queridos amigos, desejo que sejam comunidades cristãs radiantes que mostrem que é belo e possível ter esperança, construir juntos um futuro reconciliado”, afirmou.

"Deponhamos as armas do ódio e da vingança para abraçar a oração e a caridade; superemos as antipatias e aversões que, com o passar do tempo, se tornaram crônicas e correm o risco de levar à oposição de tribos e de etnias", disse o papa na missa para cerca de 70 mil fiéis.

Antes, Francisco, de 86 anos, cumprimentou e abençoou a multidão, ao som de aplausos e pandeiros. Os presentes gritavam "bem-vindo ao Sudão do Sul!", agitando bandeiras do Estado mais jovem do mundo e do Vaticano.

Entre as dezenas de milhares de fiéis presentes, a Irmã Rita Nyawijwok Albino assistiu à missa. “A mensagem mais importante de que me lembro é o encorajamento à paz”, disse ela. “Eu nasci durante a guerra. Agora estou velha e não sei se a paz virá antes de eu morrer. Farei as pazes comigo mesma e com os outros, esta mensagem me dá esperança”, acrescentou.

Lideranças rivais

Francisco deixou Juba por volta do meio dia (7h em Brasília ), juntamente com os chefes das Igrejas da Inglaterra e da Escócia, representantes das outras duas confissões cristãs do Sudão do Sul com quem ele realizou a visita. Ao longo de sua estadia de 48 horas, o pontífice fez repetidos apelos à paz.

A ONU e a comunidade internacional acusam dirigentes do Sudão do Sul de alimentar a violência, sufocar as liberdades políticas e desviar fundos públicos.

País de maioria cristã de 12 milhões de habitantes, o Sudão do Sul esteve mergulhado, entre 2013 e 2018, em uma guerra civil entre apoiadores dos dois líderes rivais, Salva Kiir e Riek Machar, que deixou 380.000 mortos e milhões de deslocados internos. Os exércitos pessoais de ambos são acusados de crimes de guerra. Apesar do acordo de paz assinado em 2018, a violência continua. Em 2019, Francisco recebeu os dois inimigos no Vaticano e ajoelhou-se para beijar-lhes os pés, implorando que fizessem as pazes, um gesto que não teve progressos concretos.

"Precisamos de paz"

Como muitos sul-sudaneses, James Agiu espera que esta visita "traga mudanças ao país". "Há muitos anos estamos em guerra, precisamos de paz", disse o jovem de 24 anos.

"Eu sofri em minha vida. É por isso que estou aqui, para que o papa possa abençoar a mim e à minha família", disse Josephine James, de 32.

Antes de Juba, Francisco fez uma visita de quatro dias a Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, onde condenou as crueldades dos grupos armados.

Na quinta-feira (2), véspera da chegada do papa, pelo menos 21 pessoas foram mortas em um episódio de roubo de gado.

Esta é a 40ª visita do papa argentino ao exterior e a terceira à África Subsaariana.

(com informações da RFI e da AFP)

