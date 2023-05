Inundações em Ruanda provocam ao menos 130 mortes e deixam rastro de destruição

Chuvas torrenciais causam, ao menos, 130 mortes em Ruanda. O país ainda avalia nesta quinta-feira, 4 de maio, os estragos causados pela chuva no norte e oeste do país

As inundações causadas por chuvas torrenciais provocaram ao menos 130 mortes nas regiões norte e oeste de Ruanda. Nesta quinta-feira (4), diversas comunidades do distrito de Rubavu, o mais afetado pelas enchentes, enterravam as vidas perdidas neste desastre, enquanto as equipes de resgate ainda buscam por cinco pessoas desaparecidas.

Publicidade Leia mais

Com informações de Lucie Mouillaud, enviada especial da RFI em Rubavu

No distrito de Rubavu, agora é hora de lamentar as vítimas das enchentes mortais. Doze pessoas foram enterradas na quarta-feira, e outros treze caixões eram levados para o cemitério na manhã desta quinta-feira, na aldeia de Rugerero.

Com os rostos fechados, várias centenas de pessoas permaneceram em silêncio diante dos caixões de madeira cobertos com uma mortalha branca e uma cruz com os nomes das vítimas.

Nyakubahwa Minisitiri w’Intebe yashyinguye mu cyubahiro bamwe mu bazize ibiza i Rubavu pic.twitter.com/E1zvzjYnzy — Mukuralinda Alain B. (@a_mukuralinda) May 4, 2023

O distrito de Rubavu foi duramente afetado pelas tempestades que surpreenderam a população na noite de terça-feira (2). "As pessoas foram pegas desprevenidas porque a chuva forte começou à noite, quando todos estavam em casa dormindo", explicou o porta-voz do governo, Alain Mukuralinda.

Moradores de Rubavu tentam limpar suas casas e retirar o que foi perdido durante a inundação do dia 3 de maio de 2023. REUTERS - JEAN BIZIMANA

As chuvas fizeram os rios transbordarem, causaram enchentes e deslizamentos em diversos pontos.

As cenas de casas completamente destruídas se repetem no norte e no oeste do país. Em Mahoko, em particular, um vilarejo a cerca de dez quilômetros da cidade de Rubavu, o rio Sebaya transbordou e as casas seguem inundadas.

Embora a estrada principal dessa área ainda esteja transitável, algumas das vias que levam ao interior dos vilarejos agora são apenas um longo trajeto de lama.

Dois dias após o início das chuvas, o governo do país ainda não sabe quantas são as pessoas desabrigadas. "A contagem está em andamento. O que sabemos é que mais de 5.100 casas foram destruídas e todas abrigavam famílias", afirmou Mukuralinda.

Enquanto isso, os moradores limpam suas residências, tentam remover a lama e salvar o que resta de suas casas.

Apenas no distrito de Karongi, no oeste de Ruanda, mais de 1.440 pessoas estão temporariamente abrigadas em centros emergenciais criados pelas autoridades, até que uma solução mais permanente seja encontrada.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro