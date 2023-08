RFI e France 24 condenam suspensão de suas transmissões no Níger

Uma semana depois do golpe no Níger, segundo várias fontes no local, a transmissão dos programas das emissoras RFI e France 24 foi interrompida no país. A população do país pode, entretanto, acessar os conteúdos on-line e via satélites não-criptografados.

Logos da RFI e France 24. © Studio graphique FMM

Texto por: RFI

O grupo France Médias Monde denunciou nesta quinta-feira (3) a decisão tomada fora de quadro convencional e legal, que priva os cidadãos da região de seu acesso a informações gratuitas, independentes e verificadas. Embora a RFI e a France 24 já tenham sofrido censuras no Mali e no Burkina Faso nos últimos meses, o grupo emitiu um comunicado oficial em que recorda o seu apego inabalável à liberdade de informação, ao pluralismo da informação, bem como ao trabalho profissional e aos jornalistas de segurança. 🔴 RFI et France 24 s'indignent de la suspension de leur diffusion au Niger. France Médias Monde dénonce une décision prise hors de tout cadre conventionnel et légal… ⤵️ #information #afrique #libertedelapresse #pluralisme pic.twitter.com/uqc4NHI7xs — France Médias Monde (@France_MM) August 3, 2023 No Níger, a RFI dispõe de sete estações FM, além de ondas curtas que transmitem os seus programas nas línguas francesa, hauçá e fulfulde, bem como vários acessos de satélite. Uma rede de rádios parceiras também transmite seus programas em francês, hauçá e fulfulde. Em 2022, 1,9 milhão de ouvintes ouviam a rádio semanalmente no país (18% da população) e era a 1ª rádio internacional entre os formadores de opinião. France 24 foi seguida por um quarto da população do Níger, a cada semana. Os programas da RFI continuam a ser transmitidos em ondas curtas e permanecem atualmente acessíveis no Níger em recepção direta de satélite não-criptografada, do tipo VPN. A RFI e France 24 também estão acessíveis no YouTube, em seus aplicativos, sites e redes sociais.