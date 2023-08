Embaixadas retiram funcionários do Níger diante de possível intervenção militar

No Níger, com o cenário de uma provável intervenção militar, um dos temas em discussão é a segurança das equipes diplomáticas que atuam no país. A decisão tomada por diversas embaixadas foi a de reduzir o seu pessoal no país africano, que sofreu um golpe de Estado no último dia 26 de julho.

Na capital Niamey, homem segura cartaz escrito 'Adeus, França', em protesto contra os antigos colonizadores. REUTERS - STRINGER

Texto por: RFI

Publicidade Leia mais No caso dos americanos, dos alemães e mesmo dos franceses, a redução do corpo diplomático presente no Níger foi drástica. Entretanto, outras embaixadas vêm considerando tomar a mesma medida. Os agentes que tinham saído de férias não regressaram ao país, e outros que estavam em fim de contrato não serão substituídos. Equipes reduzidas Várias chancelarias, que antes contavam com mais de cem agentes, agora têm apenas dez. Outras já trabalhavam com equipes muito pequenas, e hoje têm praticamente apenas um funcionário além dos próprios embaixadores. O ataque à embaixada da França, no final de julho, e o discurso antifrancês dos golpistas, que tomaram o poder no país, deixaram as autoridades francesas apreensivas. "Não quero que nossos funcionários tenham problemas, por isso pedi que o pessoal não essencial saia e trabalhe remotamente", disse um diplomata. Medo da deportação Para os embaixadores, o medo de serem expulsos do país também é real. E as atividades profissionais acabam sendo reduzidas diante da suspensão dos programas de cooperação. Já os estrangeiros continuam a deixar o país. Ontem, 14 franceses saíram do Níger. O departamento de Estado dos EUA confirmou a saída de cerca de 100 cidadãos na sexta-feira. "Aqueles que querem sair devem se registrar e nós os ajudaremos", disse Mathew Miller, porta-voz da diplomacia americana, acrescentando que a ajuda ao desenvolvimento e a cooperação em segurança, suspensas após o golpe de estado, podem ser retomadas rapidamente se a ordem constitucional for restaurada no país. (Com AFP)