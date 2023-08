Níger: União Africana expressa 'firme apoio' à Cedeao, que realiza nova cúpula militar

O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, expressou, nesta sexta-feira (11) "sua profunda preocupação" com a "deterioração das condições de detenção" do presidente do Níger, Mohamed Bazoum, descrevendo seu tratamento pelas autoridades militares que o derrubaram em 26 de julho como "inaceitável". Sob anonimato, fontes confirmaram à RFI que uma reunião dos chefes das Forças Armadas dos países da Cedeao está marcada para sábado (12) em Acra, Gana.

O Comissário para Assuntos Políticos, Paz e Segurança da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), embaixador Abdel-Fatau Musah (à esquerda), o chefe do Estado-Maior de Defesa da Nigéria, General Christopher Musa (centro) e o chefe do Estado-Maior de Defesa de Gana, Vice-Almirante Seth Amoama (à direita), após uma reunião da Cedeao em Abuja, na Nigéria, em 2 de agosto de 2023.

Em comunicado à imprensa, Mahamat conclamou os golpistas a "interromperem urgentemente a escalada" com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) e a "desafiarem" a organização. O líder também expressou seu "firme apoio" às decisões do grupo que anunciou, em 10 de agosto de 2023, o envio de uma "força de prontidão" para restaurar a ordem constitucional no Níger. As sanções implementadas também foram mantidas e devem ser reforçadas.

No entanto, a Cedeao afirmou que estava mantendo sobre a mesa todas as opções para uma "resolução pacífica" da crise. A posição é apoiada em nível continental pela UA.

De acordo com o presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, os Estados-membros deram o aval para que a operação "comece o mais rápido possível", acrescentando que a Costa do Marfim forneceria um batalhão de 850 a 1.100 homens, juntamente com a Nigéria e o Benin em particular.

"Sérias preocupações" sobre saúde de Bazoum

A Cedeao havia solicitado à União Africana que aprovasse essas medidas. O aval dará mais peso e legitimidade ao órgão sub-regional.

Ao mesmo tempo, a UA denunciou o "tratamento inadmissível" dado ao presidente Mohamed Bazoum. O chefe de Estado do Níger segue detido pela junta militar em sua residência com a esposa e o filho.

A UA expressou sua "profunda preocupação" com suas condições de detenção e denunciou que a situação de Bazoum e sua família está "se deteriorando seriamente". Mahamat também exige a "libertação imediata" do presidente nigerino e que a comunidade internacional reúna esforços para "salvar a vida" dele.

Cúpula militar

Os chefes das Forças Armadas dos países da Cedeao se reunirão em Acra, no sábado (12), após o pedido de ativação da força de prontidão para intervir no Níger se a diplomacia falhar, segundo informações do correspondente da RFI em Cotonou, Jean-Luc Aplogan.

"As instruções que nos foram dadas são claras", explica um militar sênior da África Ocidental: "ativar e mobilizar sem demora", resume, ao justificar a realização dessa reunião.

Gana está acostumada a sediar reuniões de chefes de equipes para projetos de operações conjuntas. Várias reuniões sobre a "Iniciativa Accra", um fórum de segurança que ocorre anualmente desde 2017, foram realizadas no país.

De acordo com o correspondente local da RFI, o chefe das Forças Armadas de Benin está viajando para Abidjan nesta sexta-feira, para negociar o pré-posicionamento no conflito.

Na Cúpula Extraordinária dos Chefes de Estado e de Governo da Cedeao, na quinta-feira (10), em Abuja, a Guiné-Bissau teria confirmado sua participação na eventual intervenção. Cabo Verde e Serra Leoa expressaram seu apoio à iniciativa, de acordo com um dos participantes da reunião.

