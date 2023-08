Cinco policiais são assassinados em ataque no centro-leste de Burkina Faso

Cinco policiais de Burkina Faso, em uma missão de reconhecimento, foram mortos no sábado (19) durante um ataque no centro-leste de Burkina Faso, anunciou o estado-maior em um comunicado à imprensa no domingo (20), indicando que pelo menos 40 "terroristas" morreram na resposta das forças de ordem.

Presidente do governo militar de Burkina Faso, Ibrahim Traore. © AFP

Texto por: RFI

Publicidade Leia mais Na tarde de sábado, "o 7º Agrupamento de Unidades de Intervenção Móvel da polícia nacional foi capturado por um grupo de terroristas perto da localidade de Diougo-Yourga", na província de Koulpelogo, perto da fronteira com o Togo, segundo o estado-maior. "O incidente, ocorrido durante uma missão de reconhecimento da unidade, ceifou a vida de cinco policiais. Outros quatro, feridos, foram retirados do local e atendidos", diz o comunicado. "Na resposta, pelo menos 40 terroristas foram neutralizados (mortos) e o equipamento apreendido", diz o exército, que acrescenta que "foram realizadas operações de limpeza para proteger a área". Tensões recentes A província de Koulpelogo está localizada na região Centro-Oeste, que já foi alvo de um ataque jihadista no início deste mês. Em 7 de agosto, cerca de 20 pessoas foram mortas em Nohao, perto da cidade de Bittou, segundo fontes de segurança e locais. Em meados de julho, o presidente transitório, capitão Ibrahim Traoré, que chegou ao poder em setembro de 2022 por um golpe de estado, havia deplorado “ataques cada vez mais recorrentes contra civis”, considerando que os jihadistas estavam demonstrando “covardia”. Desde 2015, Burkina-Faso entrou numa espiral de violência perpetrada por grupos jihadistas afiliados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda. Eles mataram mais de 16 mil civis e soldados desde 2015, segundo a ONG Ação de Localização de Conflitos Armados (Acled), incluindo mais de 5 mil desde o início de 2023. Essa violência também levou ao deslocamento de mais de dois milhões de pessoas dentro do país. (Com AFP) NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI