Lula chega a Joanesburgo para 15ª Cúpula do Brics, com foco na expansão do bloco de emergentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na manhã desta segunda-feira (21) em Joanesburgo, na África do Sul, onde participará da 15ª cúpula do Brics, o bloco formado pelas potências emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além dos membros fundadores, cerca de 35 chefes de Estado e de Governo estarão no evento, cujo foco será a possibilidade de expansão do Brics.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Joanesburgo acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e é recebido com honras militares. (21/08/2023) © divulgação/ Ricardo Stuckert

Publicidade Leia mais Lucia Müzell, enviada especial da RFI a Joanesburgo A presidência sul-africana do Brics deseja ampliar as parcerias com o continente africano, mas a abertura para o ingresso de outros países em desenvolvimento, como Argentina, Turquia ou Tailândia, também estará em discussão. Estados não-democráticos, como Venezuela, Cuba, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos também manifestam interesse em fazer parte do bloco. No total, há 22 países interessados. O tema é alvo discórdias entre os próprios membros-fundadores. Embora Lula tenha defendido a abertura para a Venezuela e a Arábia Saudita, a diplomacia brasileira vê a expansão como uma ameaça para o poder de influência do Brasil dentro do grupo. Já a China, maior defensora da ampliação, enxerga nessa estratégia uma forma de consolidar a sua liderança na contraposição às instituições multilaterais dominadas pelos ocidentais, como o G7 ou o FMI. Dezenas de reuniões preparatórias já foram realizadas entre os integrantes do bloco para tentar chegar a uma posição comum. Moedas nacionais para transações comerciais e Ucrânia Até o momento, Lula não tem compromissos oficiais agendados nesta segunda-feira. No avião presidencial, estavam também a primeira-dama, Janja da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Igualdade Racial, Anielle Franco, além do assessor especial da presidência da República para assuntos Internacionais, Celso Amorim. Desembarcando na África do Sul pra acompanhar o presidente @LulaOficial no 15º Encontro dos BRICS e já encantada com a recepção do grupo de dança formado por onze etnias do país. 🇧🇷🤝🇿🇦 pic.twitter.com/Luxp9NIP4Z — Janja Lula Silva (@JanjaLula) August 21, 2023 Outros temas de destaque serão a eventual adoção das moedas nacionais para as transações comerciais entre os membros, em vez do dólar, e o posicionamento sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia é representada no evento pelo chanceler Sergey Lavrov, já que o presidente russo, Vladimir Putin, é alvo de um mandado internacional de prisão pelo Tribunal Penal Internacional, devido à sua atuação na guerra na Ucrânia. Pequim é a maior aliada de Moscou nesta questão, enquanto Brasil e Índia tem tentado atuar como mediadores no conflito. Este será o primeiro encontro presencial do Brics desde 2019, ocorrido no Brasil. Desde então, as cúpulas ocorreram virtualmente devido à pandemia de coronavírus. A série de reuniões na capital econômica sul-africana é a primeira etapa de um giro do presidente brasileiro pelo continente. Na sexta (25), ele seguirá para Angola e, na sequência, São Tomé e Príncipe. Sul-africanos recebem Lula e Janja no aeroporto de Joanesburgo com apresentação de danças locais. (21/08/2023) © divulgação/ Ricardo Stuckert