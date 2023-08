Junta militar no poder no Níger expulsa embaixador francês do país

A junta militar que tomou o poder no final de julho em Niamey decidiu na sexta-feira (25) expulsar o embaixador francês no Níger, dando ao diplomata 48 horas para partir, uma decisão imediatamente rejeitada por Paris, para quem os “golpistas não têm autoridade” para esta medida.

A expulsão do embaixador francês de Niamey ocorre depois de diversas tensões, em particular o não-reconhecimento dos golpistas por Paris. Na foto, manifestantes exigem a saída da França, em Niamey, em 3 de agosto de 2023.

A decisão tomada pelos militares em Niamey acontece após um mês de manifestações, decisões e declarações hostis à política francesa.

O Ministério dos Assuntos Estrangeiros do Níger anunciou que face à "recusa do embaixador francês em Niamey em responder ao convite (...) para uma entrevista" na sexta-feira "e outras ações do governo francês contrárias aos interesses do Níger", as autoridades "decidiram retirar sua aprovação a Sylvain Itté e pedir e ele que abandonasse o território nigeriano no prazo de 48 horas".

Em resposta, o Ministério dos Assuntos Estrangeiros francês afirma que "os golpistas não têm autoridade para fazer este pedido, a aprovação do embaixador emana apenas das legítimas autoridades nigerianas eleitas", as do presidente Mohamed Bazoum, deposto em 26 de julho.

A posição é partilhada por Hassoumi Massoudou, chefe da diplomacia de Bazoum, que no X (ex-Twitter) “relembre que o embaixador está acreditado junto do presidente eleito”.

La junte vient d’ordonner le départ du Niger de l’ambassadeur de France. Je rappelle que l’ambassadeur est accrédité auprès du Président élu, légitime et légal de la République du Niger. — Hassoumi Massoudou (@HassoumiMassou1) August 25, 2023

Hostis à França

A decisão de expulsar o embaixador surge na sequência de uma série de declarações, decisões e manifestações hostis à França desde o golpe contra o Bazoum, ainda detido na residência presidencial com parte da sua família.

O regime militar acusa Paris, principalmente, de querer intervir militarmente no Níger para restabelecer Bazoum ao seu posto e alega que a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) seria uma organização “soldada” pela França, antiga potência colonial na região.

A Cedeao impôs pesadas sanções econômicas e financeiras ao Níger após o golpe, e ameaçou o regime militar de usar a força armada para restaurar a ordem constitucional.

A França mantém no Níger a presença de 1,5 mil militares comprometidos com o regime do presidente Bazoum para lutar contra os grupos jihadistas que há anos ameaçam este país e uma grande parte do Sahel.

Na quarta-feira (23), o presidente francês, Emmanuel Macron, apelou mais uma vez à “restauração da ordem constitucional” no Níger e à libertação do presidente Bazoum. “Este golpe é um golpe contra a democracia no Níger, contra o povo do Níger e contra a luta contra o terrorismo”, ele declarou.

Embaixada

Quatro dias depois do golpe, centenas de apoiantes dos militares que tomaram o poder se manifestaram em frente à embaixada francesa em Niamey, causando danos às instalações. Os manifestantes foram dispersados ​​com gás lacrimogêneo, e o regime acusou Paris de uso de armas, o que o governo francês negou categoricamente.

Em 3 de agosto, as novas autoridades de Niamey denunciaram uma série de acordos militares com a França, uma decisão que Paris ignorou, reconhecendo apenas Mohamed Bazoum como governante legítimo do Níger.

Organizações hostis à presença militar francesa indicaram esta semana que pretendiam manifestar-se a partir de 3 de setembro em frente à base militar francesa em Niamey para exigir a saída dos soldados.

A junta militar também acusou a França de ter violado repetidamente seu espaço aéreo fechado por decisão do regime, e de ter “libertado terroristas”, o que, para eles, constitui “um verdadeiro plano para desestabilizar seu país”. Acusações novamente negadas vigorosamente por Paris.

Rússia

Diversas manifestações de apoio à junta militar que tomaram o poder foram sempre pontuadas por slogans hostis à França e à Cedeao, sendo a Rússia - que se beneficia da hostilidade contra Paris no Sahel - elogiada e aplaudida.

O Níger militar segue os passos do Mali e de Burkina Faso, onde já não existe um embaixador francês.

Estes dois países, também liderados desde 2020 e 2022 por militares que tomaram o poder pela força e confrontados com a violência jihadista, mostraram solidariedade com os generais de Niamey, afirmando que estavam prontos para lutar ao lado do seu exército em caso de emergência.

(Com informações da AFP)

