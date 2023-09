MP do Marrocos abre investigação sobre morte de turista franco-marroquino em jet ski na Argélia

Um turista franco-marroquino, perdido com quatro amigos sobre jet skis em águas argelinas, foi morto a tiros pelas autoridades da Argélia, de acordo com um dos sobreviventes do grupo. Um segundo homem, que fazia parte do grupo, também teria sido assassinado. O Ministério Público marroquino abriu uma investigação sobre as "circunstâncias da morte" do turista, informou a imprensa marroquina nesta sexta-feira (1°).

Imagem ilustrativa de jet ski no Mediterrâneo, em 2018. © Bilal Hussein / AP

Por: RFI

O gabinete do Ministério Público abriu uma investigação sobre a morte de Bilal Kissi "depois que seu corpo foi descoberto na praia de Saïdia", informou o site Al Omk. O jovem turista havia saído em um jet ski da praia de Saidia (nordeste do Marrocos), na fronteira com a Argélia, com seu irmão Mohamed, que conseguiu retornar a Saidia e testemunhar sobre o acontecido, além de seu primo Abdelali Mechouar, de nacionalidade marroquina. Smaïl Snabé, um terceiro amigo apresentado como franco-marroquino pela mídia local, também estava presente. Os quatro jovens estavam cada um em um jet-ski. Parentes carregam o corpo de Bilal Kissi, morto a tiros pela guarda costeira argelina quando ele e um companheiro de jet ski atravessaram a fronteira marítima entre a Argélia e o Marrocos, durante seu funeral na cidade de Saidia, no nordeste do Marrocos, em 31 de agosto de 2023. AFP - - Bilal Kissi foi enterrado na quinta-feira (31) na presença de dezenas de parentes na aldeia de Bni Drar, perto de Oujda, cidade que faz fronteira com a Argélia, de acordo com imagens obtidas pela agência AFP. O corpo de Mechouar, que foi morto ao lado de Bilal Kissi, ainda está no lado argelino, de acordo com a mídia marroquina, que disse que o terceiro amigo, Snabé, havia sido ferido e preso pelas autoridades argelinas. Cidadãos franceses Por sua vez, a França confirmou a morte de um francês de origem marroquina e "a prisão de outro compatriota na Argélia em um incidente envolvendo vários de nossos cidadãos". "Enterramos um irmão e queremos o corpo de Abdelali Mechouar de volta, ele é nosso primo", disse um dos primos de Bilal Kissi em um vídeo transmitido pelo site Al Omk. Segundo ele, "esses jovens não tinham drogas nem roubaram nada. Eles vieram passar férias com a família" nesse resort à beira-mar conhecido por sua praia extensa e seus esportes aquáticos. Eles estavam trabalhando na França. "Um [dos jovens mortos] deixou dois filhos, e o outro uma filha", disse ele. Mohamed Kissi disse ao Al Omk que eles "se perderam" e "acabaram na Argélia", sem gasolina. "Um veículo preto da polícia argelina veio em nossa direção e começou a andar em ziguezague como se quisesse nos atropelar", disse ele. "Eles [os policiais] atiraram em nós. Mataram meu irmão e meu amigo. Prenderam meu outro amigo", afirmou. Nenhuma informação oficial, no entanto, foi divulgada por Rabat ou Argel. (Com AFP)