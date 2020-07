Aumento de casos de Covid-19 nos EUA é fruto do fim precoce da quarentena, afirmam especialistas

Comércio foi reaberto em vários estados norte-americanos, mas autoridades já se questionam se a decisão não foi precipitada. AFP

Texto por: RFI 3 min

O aumento dos casos do Covid-19 registrado nos últimos dias nos Estados Unidos chama a atenção para os riscos ligados ao relaxamento da quarentena. Segundo especialistas ouvidos pela RFI, a alta nas contaminações está diretamente ligada ao fim do confinamento, considerado precoce em alguns estados do país mais atingido pela pandemia no mundo.