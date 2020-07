Loja de departamentos chilena denuncia funcionários por compras ilegais com cartões de crédito dos Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro teve seus números de cartões de crédito divulgados pelo Anonymous. AP - Eraldo Peres

Texto por: Márcio Resende 3 min

A Falabella, rede de lojas de departamentos do Chile, denunciou 26 dos seus funcionários na Justiça por terem feito compras fraudulentas com o cartão de crédito do presidente Jair Bolsonaro.