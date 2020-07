Coronavírus: Argentina estende quarentena, mas Buenos Aires sai do confinamento total

Presidente da Argentina, Alberto Fernández, anuncia extensão da quarentena no país. © Esteban Collazo

Texto por: Márcio Resende 4 min

O presidente argentino anunciou nesta sexta-feira (17) a oitava extensão da quarentena, a mais prolongada do mundo, que continuará até, pelo menos, dia 2 de agosto, com uma leve flexibilização na área metropolitana de Buenos Aires, que sairá do confinamento total. "Não me pressionam aqueles que saem às ruas. Para estarmos livres, primeiro precisamos estar vivos", avisou Alberto Fernández.