Diante do aumento de casos de Covid-19, Maduro determina nova "quarentena radical" à Venezuela

Moradores de Caracas passam diante de mural com rostos do ex-presidente Hugo Chávez e do presidente Nicolás Maduro. 28 de julho de 2020. AFP

Texto por: RFI 2 min

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou no domingo (2) um novo e rígido lockdown para todo o país, com o objetivo de tentar frear a progressão do coronavírus. O número de casos confirmados ultrapassou 20 mil no fim de semana.