Bolívia vai fabricar medicamento russo utilizado contra Covid-19

Pesquisadores do grupo farmacêutico francês Sanofi e do instituto nacional americano da saúde (NIH) conseguiram fabricar um triplo antiviral.(Foto ilustração 30/11/13) FAROOQ NAEEM / AFP

Texto por: RFI 2 min

O laboratório boliviano Sigma recebeu autorização do governo para fabricar o antiviral russo Avifavir usado no tratamento do coronavírus, confirmaram neste sábado (29) autoridades de saúde do país andino.