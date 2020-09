Ong de direitos humanos vê indulto de Maduro a 110 opositores como um passo para "reparar injustiças"

Roberto Marrero, assistente de Juan Guaidó, foi um dos prisioneiros beneficiados pelo indulto de Maduro.. REUTERS - MANAURE QUINTERO

Texto por: Elianah Jorge 4 min

Os deputados Gilbert Caro e Renzo Prieto, além de Roberto Marrero, assessor do líder Juan Guaidó, foram os primeiros a saírem da prisão após o ministro da Comunicação, Jorge Rodriguez, anunciar nesta segunda-feira (31) a decisão do presidente Nicolás Maduro de dar indulto a 110 pessoas. Em comunicado, a Anistia Internacional diz que ato não deve ser visto como benevolência, mas como um primeiro passo para reparar injustiças e arbitrariedades do governo.