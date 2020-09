EUA: 65% dos eleitores hispânicos pretendem votar em Joe Biden, aponta pesquisa

No momento em que o eleitorado americano se diz preocupado com a crise econômica, a pandemia de coronavírus e o movimento de protesto contra o racismo, uma pesquisa mostra que o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, está bem à frente de Donald Trump nas intenções de votos dos eleitores hispânicos para a eleição presidencial de 3 de novembro, nos Estados Unidos. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira (8).

A consulta realizada pelo NALEO e o Instituto Latino Decisions mostra que 65% dos eleitores hispânicos planejam votar no ex-vice-presidente de Barack Obama, enquanto 24% votariam no atual presidente.

Quando o assunto é Covid-19, 52% dos entrevistados disseram que desaprovam veementemente a forma como o presidente republicano está lidando com a pandemia. Os Estados Unidos têm mais de 6,3 milhões de casos diagnosticados no território, com cerca de 190 mil mortes por coronavírus desde o início da crise de saúde.

Prioridades

Para os eleitores hispânicos consultados, o presidente que for eleito em novembro terá que se concentrar em controlar a pandemia (47%), reduzindo o custo da saúde (31%).

A pesquisa de opinião também revela que a eleição presidencial de 2020 interessa mais aos hispânicos do que a de 2016. Ao todo, 62% dos entrevistados dizem que estão mais interessados ​​no pleito este ano do que há quatro anos, e 78% disseram que iriam às urnas certamente, de preferência por correspondência (55%), em vez de pessoalmente (45%).

Para 55% dos eleitores latinos pesquisados, Joe Biden e os democratas estão fazendo "um bom trabalho" ao lidar com as questões da comunidade hispânica, enquanto 45% consideram Donald Trump e os republicanos "hostis".

A presidência de Donald Trump foi marcada por um endurecimento da política anti-imigração, simbolizada no projeto de erguer um muro na fronteira com o México. Os hispânicos representam o maior grupo entre as minorias nos Estados Unidos, representando 60 milhões de pessoas, ou mais de 18% da população total do país.

A eleição presidencial registra um recorde de 32 milhões de eleitores hispânicos que estão aptos a votar em 3 de novembro, de acordo com o Pew Research Center.

A pesquisa NALEO / Latino Decisions foi realizada entre os dias 1º e 6 de setembro, com uma amostra de 400 hispânicos registrados nas listas eleitorais, e tem uma margem de erro de mais ou menos 4,9%.

