Chefe de bombeiros latinos dos EUA admite impossibilidade de controlar incêndios

Os gigantescos incêndios que atingem há várias semanas a costa oeste dos Estados Unidos são cada vez mais assustadores e incontroláveis. As brigadas de bombeiros veem a lista de cidades destruídas pelas chamas aumentar a cada dia, como aconteceu com a pequena Detroit, no condado de Marion, no Oregon. A situação neste estado é particularmente dramática: meio milhão de pessoas foram evacuadas, o que representa mais de 10% dos habitantes e "esse número continua crescendo", de acordo com um comunicado das autoridades estaduais.

Em três dias, o fogo consumiu mais de 3.600 quilômetros quadrados no Oregon, muito além do que os incêndios destroem em média durante um ano inteiro na região. As temperaturas elevadas e ventos intensos e secos ajudam a propagar as chamas. “Nunca vimos tantos incêndios florestais em nosso estado”, disse a governadora democrata Kate Brown. Cinco localidades já foram destruídas, segundo ela, e não se trata de um evento isolado. "Sentimos o impacto do aquecimento global", declarou a governadora.

Em Portland, a maior cidade do Oregon, os moradores dos subúrbios tiveram que deixar suas casas. Testemunhas afirmam que a poluição do ar no município é pior do que em Jacarta, na Indonésia, ou em Nova Délhi, na Índia.

Nas últimas 24 horas, 15 mortes foram confirmadas na Califórnia, no Oregon e no estado de Washington, onde um bebê está entre as vítimas.

"Oitenta e cinco incêndios ainda estão ativos, a maioria deles na costa do Pacífico", confirmou o chefe dos bombeiros latino-americanos, Joseph Troncoso. “Temos um pouco mais de dois milhões de hectares incendiados. Por exemplo, na Califórnia, quase 4.000 casas e estabelecimentos foram destruídos. No Oregon, perdemos uma cidade inteira, Detroit. É muito sério o que está acontecendo. Com tantos incêndios ativos ao mesmo tempo, você simplesmente não tem os recursos habituais para apagar todos os focos”, declarou, alarmado, Troncoso.

“Trabalhamos dia e noite. Os soldados nos apoiam, mandam equipamentos, aviões, helicópteros. Os bombeiros canadenses também estão nos apoiando. Somos 26.802 bombeiros designados para conter esses incêndios”, explica.

Piromaníaco

No noroeste da Califórnia, o incêndio apelidado de "Fogo Complexo de Agosto", um grupo de 37 focos ativos, se tornou oficialmente o maior da história do estado, abrangendo 190 mil hectares.

A polícia suspeita de um incendiário em pelo menos um caso, um foco que começou na pequena cidade de Ashland ("terra das cinzas", em português) na última terça-feira (8). Este incêndio já destruiu centenas de casas nas comunidades vizinhas de Phoenix e Talent. No entanto, as autoridades negaram rumores de incêndios iniciados por "antifascistas" ou por milícias nacionalistas. Esses rumores refletem as tensões em um país onde a atmosfera social, a poucas semanas da eleição presidencial de 3 de novembro, é ardente.

