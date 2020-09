Em meio à pandemia, Estados Unidos lembram 19 anos do maior ataque terrorista de sua história

O candidato democrata à presidência, Joe Biden, cumprimenta o vice-presidente Mike Pence, durante a celebração pelos 19 anos dos ataques de 11 de setembro de 2011, em New York. Amr Alfiky/Pool via REUTERS

Texto por: RFI 4 min

Uma gravação com os nomes das pessoas que perderam suas vidas nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, foi transmitida ao vivo, nesta sexta-feira (11), no memorial do "Ground Zero", local onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York.