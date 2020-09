Mudança climática, uma faísca incendiária no oeste dos Estados Unidos

O incêndio em Creek na Califórnia que consumiu 66.000 hectares AFP

Texto por: RFI 5 min

Os incêndios florestais que se espalharam ao longo da costa oeste da América do Norte, do Canadá ao México já mataram mais de 30 pessoas desde o início do verão no hemisfério norte. Muitos especialistas estimam que os incêndios atuais estão relacionados às mudanças climáticas. Nesta segunda-feira (14), o governador da Califórnia, Gavin Newsom, confrontou o presidente norte-americano, Donald Trump, em visita ao estado: "As mudanças do clima são reais!", disparou. A RFI conversou com Lorenzo Labrador, cientista da Organização Meteorológica Mundial, sobre o assunto.