Incêndios na Califórnia avançam sobre região produtora de vinho e deixam nova vítima

Bombeiros lutam contra incêndios na Califórnia, que aumentaram com as mudanças climáticas. Reuters

Texto por: RFI 3 min

Os incêndios florestais no norte da Califórnia fizeram sua quarta vítima nesta quarta-feira (30), em um momento em que os bombeiros tentavam controlar o fogo, que avançava sobre a renomada região produtora de vinho de Napa Valley. Uma dezena de vinícolas, muitas delas de luxo, sucumbiram às chamas do incêndio "Glass Fire", iniciado no domingo (27) e controlado em apenas 2%, após devorar cerca de 20 mil hectares.