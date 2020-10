Obcecado com germes e com sua vitalidade, Trump enfrenta Covid-19 antes das eleições

Donald Trump não fuma, não bebe, é obcecado por germes e sempre reivindicou uma saúde de ferro. Ele construiu sua imagem política com base em sua vitalidade, zombando da "falta de energia" de seus oponentes, tanto nesta campanha agora quanto em 2016. Mas Trump contraiu o coronavírus, um inimigo difícil e imprevisível, a um mês da eleição.

Durante a disputa das primárias republicanas, uma de suas críticas favoritas a Jeb Bush foi que seu rival estava com "energia baixa": "bateria fraca". A então candidata democrata Hillary Clinton tinha ainda menos energia, disse Trump mais tarde.

"Ela não tem resistência física ou mental" para ser presidente, argumentava. E então tuitou: "Onde está Hillary? Ela está dormindo!"

Na atual corrida eleitoral, ele concedeu a seu rival democrata Biden o apelido de "Joe adormecido". Ele também o acusa de fazer campanha do porão de sua casa e usar "a maior tira de queixo que eu já vi". “Ele nem sabe que está vivo!”, zombou uma vez.

Parecer vigoroso é tão importante para Trump que em dezembro de 2015 ele ditou uma carta ao seu médico, garantindo ao público que ele seria "inequivocamente" a "pessoa mais saudável já eleita para a presidência".

Trump, que fez 74 anos em junho, é obcecado por germes: odeia apertar as mãos, lava com frequência e não tolera tossir ou espirrar perto dele. Mas, paradoxalmente, ela esperou até 11 de julho para usar uma máscara em público pela primeira vez devido à pandemia.

Nenhum grande problema de saúde é conhecido por ele: os médicos da Casa Branca, em boletins mais ou menos vagos, sempre atestaram que ele está de boa saúde física e mental. E ele joga golfe regularmente, a última vez no domingo.

Obeso

Mas tecnicamente ele é obeso, com peso oficial de 110 quilos para 1,90 m de altura. Ele tem um pouco de pressão arterial e um fraco por junk food e hambúrgueres.

Enquanto isso, o mistério de uma visita improvisada, em um fim de semana de novembro de 2019, ao hospital militar Walter Reed perto de Washington, que gerou rumores de que ele havia sofrido um ataque cardíaco ou mini-derrame, permanece a ser revelado.

A Casa Branca então divulgou um comunicado: "Antecipando-se a 2020, o presidente está aproveitando um fim de semana ... para começar parte de seu exame físico anual de rotina."

Probabilidades

Trump tem todas as chances de superar a Covid-19: cerca de 5% das pessoas com mais de 70 anos morrem desse vírus, de acordo com uma estimativa do Center for Disease Control (CDC).

A Casa Branca indicou que ele tem sintomas "leves". Mas o risco de desenvolver uma forma grave não é menor, devido ao excesso de peso de Trump. Talvez uma chance em cinco, disse Daniel Griffin, chefe de doenças infecciosas do grupo médico de Nova York ProHEALTH.

“O estado geral de saúde de uma pessoa influencia o curso da doença”, acrescentou. Mas também não é "incomum que pessoas idosas com fatores de risco" se recuperem.

Os estágios da infecção pelo coronavírus são bem conhecidos: a primeira semana é a fase viral, com sintomas como febre, tosse e dores musculares. A segunda semana é crítica, quando podem ocorrer descompensação e inchaço, afundando os pacientes e muitas vezes necessitando de oxigenação.

Não se sabe quando Trump foi infectado, mas levará duas semanas para ter certeza de que ele está seguro, disse Griffin. Em última análise, é "um jogo de probabilidades", disse Gregory Poland, professor de medicina da Mayo Clinic, lembrando que o vírus atacou, embora muito raramente, crianças saudáveis ​​e atletas de alto nível.

Trump sabe muito bem que as pessoas de sua idade são as mais vulneráveis. Em 21 de setembro, em um comício, ele disse aos apoiadores: "[A doença] afeta os idosos, aqueles com problemas cardíacos e outros."

Com informações da AFP

