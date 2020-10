Presidente da Guatemala manda prender caravana de 3 mil refugiados hondurenhos

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, ordenou nesta quinta-feira (2) a prisão e deportação de cerca de 3.000 migrantes hondurenhos que haviam acabado de cruzar a fronteira do país em uma "caravana" humana na esperança de chegar aos Estados Unidos, apesar dos riscos e restrições envolvidos na pandemia de coronavírus.

Em meio à crise de saúde, “os protocolos de entrada no país e de saúde estabelecidos para garantir a proteção de nossos cidadãos não foram respeitados”, disse o presidente, em um discurso solene na televisão. Segundo ele, "todos os [hondurenhos] que entraram ilegalmente no país" serão presos no território da Guatemala. Eles serão "devolvidos à fronteira de seu país e colocados sob a vigilância das autoridades hondurenhas", afirmou.

Reabertura de fronteiras

A Guatemala reabriu em 18 de setembro suas fronteiras marítimas, terrestres e aéreas, fechadas por seis meses devido à pandemia.

A partir dessa data, os estrangeiros que desejam ingressar no país centro-americano devem cumprir protocolos de saúde para comprovar "que não são portadores de Covid-19 e para garantir a saúde de todos os guatemaltecos", lembrou o chefe de Estado, acreditando que os migrantes "violam a lei".

“Não vamos aceitar que um estrangeiro, entrando ilegalmente no país, possa acreditar que tem o direito de vir e nos contaminar” e “além de nos colocar em sério perigo”, sublinhou o presidente guatemalteco. Até esta quinta-feira, o país tinha cerca de 92.409 casos de coronavírus e 3.261 mortos, segundo o ministério da saúde local.

Os migrantes partiram na noite de quarta para quinta-feira de San Pedro Sula, segunda cidade de Honduras, 180 km ao norte de Tegucigalpa, para fugir da pobreza e da violência em seu país. De acordo com o Instituto de Migração da Guatemala, cerca de 3.000 pessoas conseguiram cruzar a fronteira entre Honduras e Guatemala.

Do lado hondurenho, no posto fronteiriço de Corinto (nordeste), policiais e soldados cercaram os migrantes, mas finalmente cederam à pressão exercida pelos refugiados que gritaram em massa "fora JOH", numa referência ao presidente hondurenho Juan Orlando Hernandez .

Na Guatemala, os migrantes foram forçados pelos militares a esperar em uma longa fila para apresentar seus documentos de identidade, segundo a agência AFP.

Desemprego e violência

Como em caravanas anteriores, os migrantes citaram o desemprego, a falta de educação e serviços de saúde e a violência de gangues para explicar sua fuga de Honduras. Razões que se somam às consequências econômicas e sociais do coronavírus.

“Estamos saindo por causa da pobreza, da pandemia e de tudo o que está acontecendo aqui”, disse Geovanny Torres, 27. “Estamos em busca de outros sonhos. Queremos evoluir. Se ficarmos aqui, morreremos de fome”, afirmou.

Os migrantes partiram a pé da rodoviária para San Pedro Sula, a segunda cidade de Honduras, localizada 180 quilômetros ao norte de Tegucigalpa.

Membros da Cruz Vermelha de Honduras, que forneceram aos migrantes documentos de orientação para a viagem e remédios básicos, garantiram que contaram cerca de 1.200 no primeiro grupo e cerca de 2.000 no segundo, que partiu horas depois.

“Não pensamos na pandemia, é a última coisa em que você pensa. Queremos levar a família adiante”, disse Jefrey Amaya, 20, que chegou ao terminal com um grupo de sete jovens da comunidade de El Negrito, departamento de Yoro, a cerca de 20 km de San Pedro Sula. Jefrey disse que atendeu a um chamado que viu nas redes sociais, divulgado por pessoas não identificadas.

Em busca do "sonho americano"

“Vamos em busca do sonho americano, ninguém nos impede. Aqui ou morremos de Covid-19 ou morremos de fome. Os governos nada fazem para gerar empregos”, disse Miguel Artiga, 27, sócio de Jefrey.

“Sabemos que (na viagem) podemos perder uma mão, um pé ou a nossa vida. Arriscamos tudo e quem sabe se conseguiremos cruzar a fronteira” do México para os Estados Unidos, reconheceu Jefrey.

Desde outubro de 2018, uma dúzia de caravanas de mil ou mais pessoas e outras menos de centenas deixaram San Pedro Sula para enfrentar a barreira de militares e policiais erguida pelo presidente Donald Trump na fronteira com o México.

Salvadorenhos, guatemaltecos e mexicanos se reuniram ao longo do caminho para formar um grupo gigante de dezenas de milhares de refugiados, a grande maioria frustrada pelas patrulhas de fronteira, posteriormente deportados para seus países de origem.

De acordo com o governo de Juan Orlando Hernández, até 27 de setembro 31.022 hondurenhos haviam sido deportados, a maioria do México e dos Estados Unidos e o terceiro da Guatemala.

Outros hondurenhos, como Carlos Salgado, 21, cruzaram a fronteira ilegalmente abrindo uma cerca não muito longe da alfândega. “Por causa da pandemia, a situação vai piorar ainda mais” economicamente.

