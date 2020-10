Análise: Com Covid, Trump deverá mudar drasticamente sua estratégia de campanha

Texto por: Thiago de Aragão

Os americanos vão às urnas no próximo dia 3 de novembro para decidir se renovam o mandato do republicano Donald Trump ou se colocam no comando da maior potência do planeta o democrata Joe Biden, ex-vice-presidente. De Washington, o analista político Thiago de Aragão, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins, pesquisador sênior do Center for Strategic and International Studies e do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (IRIS, França), e Diretor de Estratégia da Arko Advice, vai analisar para a RFI Brasil os contornos e impactos de uma campanha eleitoral e uma eleição já consideradas históricas.