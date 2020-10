Trump se recusa a participar de debate virtual com Biden

Ainda em tratamento contra a Covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (8) que não participará do próximo debate presidencial, marcado para a semana que vem, depois da decisão de que o combate será em formato virtual.

"Não vou fazer um debate virtual", disse Trump à rede Fox News. "É inaceitável para nós", acrescentou o republicano, que concorre a um segundo mandato. Trump ainda acusou a comissão bipartidária que organiza o debate de "proteger" seu adversário democrata, Joe Biden.

A decisão de realizar o segundo dos três debates entre os dois candidatos à eleição presidencial dos Estados Unidos, de forma virtual, no dia 15 de outubro, foi tomada com o objetivo manter à distância e "proteger a saúde e a segurança de todos os envolvidos", afirmou a comissão em um comunicado à imprensa.

A ideia inicial era reunir, no mesmo local, na Flórida, a presença de um público e do moderador, Steave Scully. As perguntas da plateia seriam direcionadas a ambos os candidatos, Donald Trump e Joe Biden, que as responderiam à distância.

O presidente americano, que foi contaminado com o coronavírus, voltou na segunda-feira (5) à Casa Branca, após três noites de hospitalização. Joe Biden, de 77 anos, foi submetido a vários testes de diagnóstico e todos deram negativo. Na terça-feira (7), o democrata disse que estava pronto a cancelar este debate se o seu oponente republicano ainda carregasse o SARS-CoV-2.

O primeiro debate presidencial para as eleições de 3 de novembro ocorreu em 30 de setembro, em Cleveland, Ohio. Segundo analistas, o confronto se resumiu a uma troca de injúrias entre os dois políticos.

Na quarta-feira (7), os candidatos a vice-presidente, o republicano Mike Pence e a democrata Kamala Harris, se enfrentaram num debate considerado morno, em comparação com o confronto agressivo entre Trump e Biden.

