Eleição presidencial americana divide comunidade muçulmana do Michigan

Manifestação, em junho de 2018, contra o decreto do presidente Donald Trump de barrar a entrada de imigrantes e refugiados muçulmanos nos Estados Unidos. AFP/File

O Michigan é um dos estados-chave da eleição presidencial americana de 3 de novembro. Ele abriga a mais importante comunidade muçulmana dos Estados Unidos. Esses americanos originários do Iraque, Líbano, Síria e Iêmen ficaram chocados pelo “muslim ban”, o decreto do presidente Donald Trump que barrou, em 2017, a entrada de imigrantes e refugiados muçulmanos no país. A comunidade também foi atingida em cheio pela epidemia de Covid-19.