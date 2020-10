O que pode acontecer se Trump não aceitar a derrota nas eleições? Organizações progressistas se mobilizam

Muitos americanos temem que Donald Trump não deixe o poder pacificamente caso o candidato democrata, Joe Biden, vença as eleições em 3 de novembro. REUTERS - Cheriss May

Texto por: RFI 5 min

A menos de duas semanas das eleições presidenciais americanas, o clima entre democratas e republicanos se acirra. Preocupados com as ameaças do presidente americano, Donald Trump, de não deixar o poder em caso de insatisfação com os resultados da votação, "dezenas de milhões" de militantes estão mobilizados para tomar as ruas.