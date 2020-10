Chile mudará Constituição de Pinochet após "sim" vencer plebiscito histórico

Chilenos comemoram vitória no referendo que mudará Constituição do país AP Photo/Luis Hidalgo

Em um plebiscito realizado no domingo (25), cerca de 78% dos chilenos se pronunciaram a favor da mudança da Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet, em vigor desde 1980. A criação de uma nova Carta Magna era uma das principais exigências das manifestações contra as desigualdades sociais que levaram mais de um milhão de chilenos às ruas em outubro do ano passado.