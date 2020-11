Ataque em noite de Halloween deixa dois mortos e cinco feridos no Canadá

Suposto agressor foi preso na madrugada deste domingo (1°) pela polícia de Québec, no leste do Canadá. AFP - JORDAN PROUST

Texto por: RFI 2 min

Duas pessoas foram mortas e outras cinco ficaram feridas em um ataque com arma branca na noite de sábado (31) na cidade de Québec, no leste do Canadá, durante as comemorações do Halloween. Um jovem de cerca de 20 anos foi preso, mas a polícia não indicou o caráter do crime.