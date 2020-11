Eleição americana tem forte mobilização de eleitores e Trump e Biden confiantes na vitória

Renovar o mandato de Donald Trump ou dar as chaves da Casa Branca ao democrata Joe Biden? Milhões de eleitores americanos compareceram às urnas nesta terça-feira (3) na batalha final que expôs um país profundamente dividido e sob forte tensão na expectativa dos resultados de uma eleição acirrada.

Do enviado especial aos Estados Unidos,

Os americanos mostram muito interesse por esta eleição. Mais de 100 milhões de pessoas já haviam votada antecipadamente, sendo mais da metade, 63 milhões, pelo correio e o restante comparecendo pessoalmente. Uma das razões do voto antecipado foi a pandemia que voltou a atingir picos de casos em várias regiões e já deixou mais de 231 mil mortos por todo o país, se transformando em um dos principais temas da campanha. Pela primeira vez, os votos antecipados podem superar os do dia oficial da votação.

Nesta terça-feira, milhões de eleitores comparecem às urnas enfrentando menos filas do que o previsto e respeitando as restrições sanitárias vigentes, com a obrigação do uso de máscaras e mantendo distanciamento físico.

Os americanos estão votando de várias formas, até mesmo por drive-thru, sem sair do carro. A mensagem martelada pelos candidatos e também pelas emissoras de rádios, televisão e nas redes sociais é para que eles saiam para votar, em um país onde o voto não é obrigatório no país. Os horários de votação variam de estado para estado, em alguns deles seções eleitorais ficam abertas até 20 ou 21 horas.

Miami com poucas filas nos locais de votação

A mobilização neste dia foi bem menor do que o habitual em muitas regiões, como a Flórida. Em Miami, alguns centros ficaram praticamente desertos o dia todo, enquanto em outros locais habilitados os eleitores exerceram o direito em apenas alguns minutos.

No ginásio do parque José Martí, em um bairro onde há forte presença de latinos, os inscritos apresentavam um documento hábil para vota e entravam praticamente direto para o local de votação no segundo andar.

Eleitores neste centro de votação em Miami quase não enfrentaram fila para votar. © Elcio Ramalho/RFI

A jornalista dominicana Rosanna de León se surpreendeu com a rapidez e a pouca frequência no local. “Até agora não vi muitas pessoas, umas 10 embaixo e lá em cima a votação foi rápida, simples, votei em seis minutos. Agora é esperar pelos resultados”, disse.

Walter Sapata, de origem argentina, veio votar com seus três filhos de 18, 12 e 10 anos. “Quis trazer meus filhos para ver a votação. Desde pequeno ensinam a eles que tem que votar. E eles me diziam, tem que votar papai. Ensinam muito a eles a obrigação de votar, o que é muito importante”, disse na saída do ginásio enquanto registrava com fotos o momento histórico.

O americano de origem argentina, Walter Zapata, trouxe os filhos para votar. © Elcio Ramalho/RFI

Luis Gallera, eleitor de origem cubana que vota há 45 anos, disse que foi muito mais fácil esse ano. “Muita gente votou antes por causa da Covid”, afirmou o simpatizante republicano.

Muitos eleitores também votaram apenas no dia oficial por convicção.

“Decidi votar hoje independentemente do que aconteça e para ter certeza que meu voto vai ser contabilizado”, disse o jovem Steeve, de 27 anos.

Já o casal Sonia Ramirez e Mark Vinton decidiu comparecer ao local de votação com camisetas, acessórios com referência à bandeira americana. “Hoje é o verdadeiro dia para votar nos Estados Unidos, quero ser livre para escolher o que fazer neste país", diz Sonia, de origem peruana.

“Hoje é o dia de votar. Não votamos dois meses antes, pois há muita fraude e corrupção. Você não precisa de dois ou três meses para votar”, justificou Mark, que improvisou um lenço como máscara.

Sonia Ramirez e Mark Vinton disseram votar apenas do dia oficial da eleição. © Elcio Ramalho/RFI

Eleitor da comunidade afro-americana, Ywgene fez questão de comparecer nas urnas para exercer seu direito. “Se você quiser mudanças, seja qual for a direção, cada voto conta e se você não votar, não pode dizer nada. Se quisermos ter voz neste mundo, começa com o voto, no mínimo".

Expectativa pelos resultados

Os americanos esperam uma noite longa de apuração e ficam na expectativa da divulgação de algumas projeções que podem indicar a tendência de vitória para um dos candidatos. Nesta terça-feira, em entrevista à rede Fox News, Donald Trump disse ter uma” chance bem sólida” de vencer seu rival democrata.

“É a política, é uma eleição, nunca sabemos”, relativizou depois durante uma visita a um de seus QG de campanha na periferia de Washington. Em uma rara declaração, o presidente de 74 anos, evocou uma eventual derrota: “ganhar é fácil, perder não é jamais fácil, pelo menos para mim”, disse.

Favorito nas pesquisas de opinião pública, Joe Biden, de 77 anos, ex-vice-presidente de Barack Obama recusou, por superstição, fazer qualquer previsão de resultados. Ele disse estar “confiante” diante da forte participação nas urnas dos eleitores jovens, mulheres e da comunidade afro-americana que constituem a base de seu eleitorado.

