Sem "onda azul" democrata prevista nas pesquisas, Trump anuncia vitória e é censurado no Twitter

A contagem de votos das eleições americanas acontece sob tensão nos Estados Unidos nesta quarta-feira (4). Apesar da apuração estar longe da "onda azul" prevista pelas pesquisas, o candidato democrata, Joe Biden, diz que mantém o otimismo. Em discurso, o presidente Donald Trump anuncia uma "grande vitória" e acusa o rival de roubar a eleição. Uma publicação do republicano foi censurada pelos moderadores do Twitter.

"Honestamente, nós ganhamos a eleição", afirmou Trump em discurso na Casa Branca nesta manhã. Em tom de vitória, o presidente declarou que os democratas estão "roubando" a contagem de votos.

Evocando uma "vergonha" da parte dos rivais, ele ameaçou até mesmo acionar a Suprema Corte por não confiar nos resultados preliminares. "Estávamos perto de celebrar algo magnífico", ressaltou.

Mais cedo, no Twitter, o republicano já anunciava "uma grande vitória". A plataforma apagou uma publicação em que Trump acusava os democratas de roubar as eleições. "Estamos muito à frente, mas eles tentam roubar a eleição. Nunca vamos deixá-los fazer isso", escreveu Trump em um tuíte que foi imediatamente marcado como "enganoso" pelo Twitter.

Durante a madrugada, Biden também se pronunciou, mas em um tom conciliador. "Mantenham a fé, vamos vencer", prometeu o ex-vice-presidente de Barack Obama para os simpatizantes reunidos dentro de seus automóveis. "Isto não acaba até que cada voto seja contado."

Pedindo paciência a respeito aos resultados, completou: "Temos confiança no Arizona", um estado crucial no qual, segundo o prognóstico do canal Fox News, os democratas devem vencer.

Primeiros resultados

O vencedor não será conhecido nesta quarta-feira, devido à grande quantidade de votos emitidos pelo correio e cuja contagem poderá demorar até alguns dias, em alguns estados.

Os primeiros resultados, com base em projeções da imprensa americana, atribuem até o momento vitória a Trump em estados-chave, como Flórida e Texas. O republicano também venceu em Indiana, Kentucky, Missouri, Tennessee e Virgínia Ocidental.

Biden venceu em seu reduto, Delaware, Nova York, com seus 29 votos ao Colégio Eleitoral. Também obteve a Califórnia, com 55 votos, além do Distrito de Columbia, com apenas 3, mas com importância simbólica porque é onde fica a capital americana.

Até o momento, Biden tem 225 votos no colégio eleitoral contra 213 para Trump, depois que Nebraska dividiu seus votos entre os dois – quatro para Trump e um para Biden, segundo projeções das emissoras CNN e Fox News. São necessários 270 dos 538 votos no colégio eleitoral para se eleger o presidente nos Estados Unidos.

As seções eleitorais começaram a fechar às 18h locais de Washington, DC (20h de Brasília), e uma hora depois no estado-chave da Geórgia e em outros cinco: Kentucky, Carolina do Sul, Vermont, Virgínia e Indiana. As últimas fecharam à 1h local (3h de Brasília).

Observadores esperam que a corrida à Casa Branca acabe definida em alguns estados considerados campos de batalha nestas eleições. Além da Geórgia, poderão definir a eleição presidencial Pensilvânia, Carolina do Sul, Arizona e Michigan.

