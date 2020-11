Biden segue na frente, mas estados como Nevada e Geórgia mantêm americanos no suspense

Dois dias depois da votação, os americanos acompanham com ansiedade os resultados das eleições históricas marcadas por muito suspense, prudência nas projeções diante da disputa acirrada entre os dois candidatos em estados-chave, e atos contra e a favor da contagem de votos enviados antecipadamente pelo correio. O avanço da apuração nesta quinta-feira (5) deve oferecer um cenário mais claro sobre a definição da eleição.

Do enviado especial aos Estados Unidos,

Até a manhã desta quinta-feira (5), a expectativa era para confirmação da vitória do democrata Joe Biden no estado do Arizona e da tabulação dos resultados nos estados de Nevada e da Geórgia. A estreita diferença a favor do candidato faz as projeções trabalharem com dois cenários distintos.

Até o momento, Biden está mais próximo da Casa Branca. O democrata conquistou 253 votos no Colégio Eleitoral, enquanto Trump tem 213. O vencedor precisa atingir 270 votos.

Levando-se em consideração a vitória de Biden no Arizona, como sugerem várias projeções, ele chegaria a 264 votos e bastaria vencer também em Nevada, que tem 6 votos no Colégio Eleitoral, para confirmar sua eleição como futuro presidente dos Estados Unidos.

Em Nevada, com 88% dos votos tabulados, a diferença de Biden é curta. Ele tem 49,4% (604.251), contra 48,5% (592.813) para Trump.

Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, o responsável pela apuração em Nevada disse que votos enviados pelo correio ainda estão sendo recebidos e a contagem deve seguir pelos próximos dias. Ele confirmou que o processo é longo e lento pela falta de experiência do estado com a apuração de votos enviados pelo correio. A prática foi estimulada devido à pandemia.

Na Geórgia, há expectativa de divulgação final dos resultados ainda nesta quinta-feira. Biden diminuiu a diferença e tem 49,2% dos votos (2.422.467) contra 49,5% (2.436.007) para Trump, que lidera com pequena margem. No entanto, ainda estariam pendentes pouco mais de 51 mil votos.

Na Carolina do Norte, Trump continua em vantagem de 50% (2.732.120) contra 48,6% de Biden (2.655,383) numa estimativa de 95% dos votos contabilizados.

Na Pensilvânia, outro estado que deve demorar na apuração pela grande quantidade de votos enviados pelo correio ainda a serem contados, o republicano segue na frente, com 50,31% (3,231.212), contra 48,54% (3,117,170) para Trump, segundo os 88% de votos tabulados até a metade do dia.

Confiança e ações na justiça

Joe Biden disse estar confiante que ao final do processo sairá vencedor do pleito, mas não declara vitória, como fez Trump em um discurso na Casa Branca ao final da votação. O democrata ainda lançou pelas redes sociais uma campanha de arrecadação de fundos para financiar eventuais ações na justiça em defesa da contagem de todos os votos.

A equipe de campanha do democrata multiplica declarações de que é preciso ter paciência e esperar os resultados finais para confirmar a vitória. “O cenário de hoje tende a ser positivo para o vice-presidente (de Obama) e é preciso ter paciência e calma”, disse na manhã desta quinta-feira Jennifer O’Malley Dillon, responsável pela campanha de Biden durante uma entrevista coletiva.

O diretor de campanha de Trump, Bill Stepien, disse também durante uma conferência de imprensa pela manhã que é muito cedo para projetar a derrota do presidente e lembrou das eleições de 2016, que apontavam a derrota do republicano, mas que acabou surpreendendo e foi eleito. Stepien também confirmou novas ações na justiça para interromper a contagem de votos em vários estados.

Pelas redes sociais, o presidente continua sua campanha contra a contagem de votos. Na quarta-feira (4), replicou reportagens de um site de extrema direita que divulga notícias de caos em alguns locais de apuração. Nesta quinta-feira, ele anunciou vitória na Pensilvânia, e na sequência teve dois tuítes censurados pela plataforma, por ter conteúdo “contestado” ou “suscetível de ser enganador”.

Eleitores de Donald Trump protestam em dos dos centros de apuração dos votos em Detroit. AFP

Protestos

Em diferentes regiões do país, simpatizantes dos dois partidos estão nas ruas para protestar. No Arizona, dezenas de partidários de Donald Trump, com bandeiras e alguns deles com rifles e outras armas de fogo, segundo relatos da imprensa no local, fizeram manifestações no centro de contagem e ameaçaram invadir o local. Os simpatizantes também protestaram e gritaram “Abaixo Fox News”, rede de televisão considerada próxima de Trump, mas que anunciou a vitória de Biden no estado.

Manifestações anti-Trump, contra a interrupção da contagem dos votos, foram registradas em várias cidades de diferentes regiões do país como a Filadélfia, Los Angeles, Chicago e Portland. Em Nova York também houve protestos com cartazes e eleitores pedindo também maior igualdade racial.

