Líderes mundiais felicitam Biden e multidão toma as ruas dos EUA

Apoiadores do democrata Joe Biden comemoram com cartazes sua vitória nas eleições presidenciais dos EUA em frente ao Chase Center em Wilmington, cidade do vencedor, no estado de Delaware, em 7 de novembro de 2020.

O ex-presidente Barack Obama parabenizou seu colega democrata Joe Biden por sua "vitória histórica e decisiva" neste sábado (7) nas eleições nos Estados Unidos e pediu aos cidadãos que superem as divisões e busquem "um terreno comum". Os líderes influentes da União Europeia (UE), como o presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler Angela Merkel também felicitaram Biden com entusiasmo.

Publicidade Leia mais

"Assim que todos os votos forem contados, o presidente eleito Biden e a vice-presidente eleita (Kamala) Harris terão uma vitória histórica e decisiva", disse Obama, antecessor de Donald Trump que teve Biden como vice-presidente por seus oito anos na Casa Branca.

Obama reconheceu que Biden, de 77 anos, enfrentará "uma série de desafios extraordinários que nenhum outro presidente recém-eleito jamais enfrentou - uma pandemia aguda que assola o país, uma economia e um sistema judicial muito desiguais, uma democracia em risco e o perigo climático".

Da França, Macron escreveu: “Os americanos nomearam seu presidente. Parabéns JoeBiden e KamalaHarris! Temos muito que fazer para enfrentar os desafios de hoje. Vamos agir juntos! ", O presidente francês reagiu por meio de um tuítet.

O chanceler francês, Jean-Yves Le Drian, já havia garantido na quinta-feira que os Estados Unidos e a União Europeia devem construir "uma nova relação transatlântica" após as eleições.

A chanceler alemã Angela Merkel declarou: “Desejo sorte e sucesso do fundo do meu coração”.

"Nossa amizade transatlântica é insubstituível se quisermos superar os grandes desafios de nossos tempos", disse Merkel em um tuíte emitido por um porta-voz do governo.

Modi felicita Harris, que tem mãe indiana

O presidente indiano Narendra Modi parabenizou a indo-americana Kamala Harris pela vitória eleitoral “inovadora” ao lado de Biden.

"Minha mãe me criou para ver o que poderia ser, sem o peso do que já foi", afirmou Harris no Twitter.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que estava "ansioso para trabalhar" com o candidato democrata, "um defensor ferrenho da Aliança Atlântica".

"Conheço Joe Biden, ele é um forte apoiador da nossa Aliança e estou ansioso para trabalhar de perto com ele. Uma OTAN robusta é uma coisa boa tanto para a América do Norte como para a Europa", reagiu o Secretário-Geral da OTAN, regularmente criticado pelo presidente Donald Trump.

Parceria sólida

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente do Conselho Europeu Charles Michel felicitaram Joe Biden pela sua eleição, insistindo na vontade da UE de reconstruir com os Estados Unidos uma "parceria sólida" após um relação conflituosa sob o mandato de Donald Trump.

“A UE está pronta para se comprometer com uma parceria transatlântica sólida. Covid-19, multilateralismo, clima e comércio internacional são desafios a serem enfrentados juntos”, escreveu Charles Michel. "A UE e os Estados Unidos são amigos e aliados. A Comissão está pronta para intensificar a sua cooperação com a nova administração e o novo Congresso", acrescentou Von der Leyen, chefe do Executivo Europeu, em comunicado.

O primeiro-ministro italiano Giuseppe Comte e o chefe do governo espanhol Pedro Sánchez também desejaram sorte a Biden e expressaram seu desejo de trabalharem juntos.

O único líder da EU a não entrar na onda dos que felicitaram Biden foi o primeiro-ministro da Eslovênia, Janez Jansa. Conterrâneo da primeira-dama Melania Trump, Jansa expressou preocupação, observando que o resultado dos EUA ainda não é oficial e que Trump está planejando queixas legais sobre o processo.

Américas de Norte a Sul

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, parabenizou Joe Biden e Kamala Harris menos de uma hora após o anúncio do resultado pela grande mídia americana.

"Estou ansioso para trabalhar com o presidente eleito Biden, a vice-presidente Harris, sua administração e o Congresso dos Estados Unidos para que possamos enfrentar em conjunto os maiores desafios do mundo", escreveu ele em um comunicado.

Da Argentina, o centro-esquerdista Alberto Fernández, parabenizou os democratas Joe Biden e Kamala Harris pela eleição para a presidência e vice-presidência dos Estados Unidos, em mensagem no Twitter em que destacou o elevado comparecimento eleitoral.

Multidão se aglomera para festejar

Em meio a gritos e aplausos, uma multidão se aglomerou neste sábado (7) no centro de Washington, perto da Casa Branca, para comemorar depois que a mídia declarou Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, constataram jornalistas da AFP.

O ex-vice-presidente de Barack Obama, de 77 anos, foi eleito 46º presidente dos Estados Unidos, segundo projeções das principais redes americanas, encerrando o tumultuoso mandato do republicano Donald Trump.

Sob um sol forte, uma multidão se dirigiu à Praça Black Lives Matter, parte da avenida que leva à residência presidencial, rebatizada há poucos meses para denunciar a brutalidade policial contra os afro-americanos.

A capital federal é um reduto democrata. Cartazes com os rostos de Joe Biden e Kamala Harris, o futuro vice-presidente, floresceram novamente em suas ruas, onde milhares de seus seguidores, todos usando máscaras, os exibem com orgulho.

"Estou emocionada, extremamente feliz e muito orgulhosa por termos tomado uma direção diferente", disse Amy Berger, 40, que estava com seu filho em uma área mais residencial.

Em Nova York, terra de Trump, a cena da celebração se repete. Catherine Griffin, 47, até derramou algumas lágrimas de emoção. "Estou feliz que Donald Trump está saindo de nossas vidas, esperamos que para sempre", disse.

Os americanos esperaram quatro dias antes de saber o nome de seu futuro presidente após uma eleição muito acirrada em um país extremamente polarizado.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro