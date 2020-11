Indianos festejam vitória de Kamala Harris, que tem origem no país

Habitantes de Thulasendrapuram, no sul da Índia, cidade dos ancestrais de Kamala Harris, recém-eleita vice-presidente dos Estados Unidos, comemoram sua vitória nas eleições americanas em 8 de novembro de 2020.

Os indianos comemoraram neste domingo (8) a eleição de Kamala Harris como vice-presidente dos Estados Unidos, saudando a vitória histórica desta mulher de origem indiana. A classe política também a homenageou.

Em seu discurso de vitória, na noite de sábado (8), Kamala Harris falou sobre sua mãe, Shyamala Gopalan, uma especialista em câncer nascida na cidade de Chennai, no sul da Índia. "Ela acreditava profundamente em uma América onde um momento como este seria possível", disse ela a seus apoiadores.

"Minha mãe me criou para ver o que poderia ser, sem o peso do que já foi", afirmou Harris no Twitter sobre sua mãe.

O país de onde vem a parte materna de sua família também não tem economizado em tributos. Fogos de artifício ecoaram na manhã deste domingo (8) na pequena vila de Thulasendrapuram, em Tamil Nadu, no extremo sudeste da Índia, segundo o correspondente da RFI no país, Sébastien Farcis. O avô materno de Kamala Harris nasceu lá.

A recém-eleita vice-presidente, cujo primeiro nome significa "flor de lótus" em sânscrito, nunca morou lá, mas seu nome está gravado em uma pedra na frente do templo da aldeia, porque ela fez uma doação a ele em 2014. Nos últimos dias, os habitantes banharam o deus local com leite para pedir a vitória da filha do país. Suas orações parecem ter sido ouvidas.

Modi e seu opositor também se orgulham

Por sua vez, o primeiro-ministro Narendra Modi parabenizou Joe Biden por sua eleição para a Casa Branca e ressaltou que a eleição de sua companheira de chapa "indo-americana" foi uma fonte de "imenso orgulho".

"Seu sucesso é pioneiro e uma questão de imenso orgulho não apenas para seus apoiadores, mas também para todos os indo-americanos. Estou confiante de que os vibrantes laços Índia-EUA ficarão ainda mais fortes com o seu apoio e liderança", escreveu Modi para Harris.

O líder da oposição Rahul Gandhi também expressou orgulho em todo o país pelo fato de que "a primeira mulher a vice-presidente dos Estados Unidos é de origem indiana".

O tio indiano de Kamala Harris, Balachandran Gopalan, um acadêmico, disse à WION TV que sempre soube que ela teria sucesso: “Estou aliviado, porque sabia que ela iria vencer e disse a ela ontem".

Os pais de Harris são ambos imigrantes. Seu pai migrou para os Estados Unidos da Jamaica e sua mãe da Índia, e suas vidas foram marcadas pela narrativa do "sonho americano".

