Opinião: Brasil não será prioridade para Biden, mas relação entre os dois países continuará sólida

Joe Biden saiu vitorioso em uma das eleições mais disputadas, emocionalmente carregadas e polêmicas dos últimos tempos. Não foi uma vitória avassaladora e ficará na memória de muita gente a complexidade da contagem dos votos, as acusações de fraude por parte do Presidente Donald Trump e o impacto dos votos pelo correio.

De Washington,

A transição pode não ser democrática e elegante como muitos esperavam, mas se torna cada dia mais inevitável. O genro de Trump, Jared Kushner e a Primeira-Dama, Melania Trump, já estão na linha de frente para convencer Trump a conceder a derrota e aceitar o resultado do pleito eleitoral.

Há uma expectativa por parte de Trump e seus eleitores de que uma reviravolta jurídica o desse mais quatro anos de mandatos. As acusações de fraude (e suas eventuais evidências) não foram apresentadas ainda. As justiças de Michigan, Geórgia e Wisconsin rejeitaram os pedidos de impugnação e paralisação nas contagens. Já a justiça da Pensilvânia aceitou separar os votos por correio, caso uma futura decisão leve à necessidade de recontagem. Recontagem pode ocorrer, impugnação ou invalidação dos votos, não.

Para o Brasil, muitos podem pensar que a vitória de um degringolaria as relações enquanto a vitória de outro turbinaria as relações. Nem um nem outro. As relações entre o Brasil e os EUA são extremamente sólidas em muitos níveis. Existem e se manterão independentemente da amizade ou antipatia entre presidentes. Empresas americanas gigantes estão no Brasil e dependem do mercado (Amazon, Google, Microsoft, Ford, General Motors, Netflix, entre outras).

Nossos mercados financeiros são profundamente integrados. Blackrock e UBS, dois gigantes de investimentos, afirmaram essa semana que não veem riscos. A Blackrock, inclusive, anunciou foco no Brasil apenas duas semanas antes do término do processo eleitoral americano, que já indicava uma possível vitória de Biden.

Brasil não é prioridade para Washington

O Brasil é importante para os Estados Unidos, mas não é uma prioridade. Existem inúmeras prioridades à frente do Brasil que chegarão diariamente na mesa de Biden. Sim, a narrativa ambiental pode ser um problema na relação dos dois, mas isso não irá gerar uma ruptura total nas relações.

A profundidade das relações se dá muito mais pelo engajamento das corporações, fundos, bancos e instituições americanas que trabalharão com o Brasil independentemente de qualquer coisa, goste ou não o presidente. Se o grau de tensão entre China e Estados Unidos (muito mais profundo e agressivo do que poderia vir a ser com o Brasil) não é suficiente para retirar a Apple ou a Disney do país, imagina com o Brasil, que oferece zero riscos para os americanos em todas as frentes.

O jogo segue, Biden e Bolsonaro começarão a relação com olhar torto um para o outro. No entanto, na política internacional, não há antipatias que não são solucionadas com um telefonema. Basta vontade, principalmente de Bolsonaro, já que Biden estará mais ocupado com outras temas como a Rússia, China, Oriente Médio, política doméstica, Europa, reformulação de aliados, etc.

