Após impeachment, Manuel Merino assume presidência do Peru e garante novas eleições em 2021

Manuel Merino assume a presidência do Peru nesta terça-feira (10), após o impeachment de Martín Vizcarra © Reprodução/Parlamento do Peru

Texto por: RFI 3 min

O chefe do Congresso peruano, Manuel Arturo Merino, assumiu a presidência peruana nesta terça-feira (10) em meio a protestos depois que o popular presidente Martín Vízcarra foi afastado do cargo na segunda-feira. Merino é o terceiro presidente do país desde 2016.