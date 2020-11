Argentina legaliza cultivo pessoal e venda de maconha medicinal nas farmácias

Argentina legaliza o cultivo pessoal e a venda nas farmácias de maconha medicinal. AP - Richard Vogel

Texto por: RFI 4 min

A partir de agora, cultivar maconha para uso medicinal e vender derivados do produto, como óleo e creme, não será mais um crime nas farmácias de toda a Argentina. O país também abre as portas para importação e exportação de cannabis com fins terapêuticos.