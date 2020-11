Joe Biden consolida vitória nos EUA com 306 votos no Colégio Eleitoral

Os últimos resultados das eleições presidenciais finalmente caíram nos Estados Unidos, dez dias depois da votação: de acordo com projeções da grande mídia norte-americana, Biden levou o estado da Geórgia e a Carolina do Norte se rendeu a Donald Trump, que deve falar publicamente nesta sexta-feira (13) pela primeira vez desde o anúncio de sua derrota.

Ironicamente, o democrata Joe Biden acabou conquistando 306 grandes eleitores, contra 232 para o presidente Donald Trump, o placar inverso da vitória do bilionário republicano contra Hillary Clinton em 2016.

A recontagem dos votos deve ocorrer na Geórgia, onde a diferença é muito pequena entre os dois candidatos, mas seu resultado não mudará o resultado final: Joe Biden tem, aconteça o que acontecer neste estado, os 270 eleitores necessários para, pelo menos, abrir as portas da Casa Branca.

Donald Trump, praticamente ausente de qualquer evento público desde as eleições de 3 de novembro, continua a desafiar o resultado das eleições e a "lamentar" a "fraude".

Ele deve emergir das sombras na sexta-feira para um discurso nos jardins da Casa Branca sobre a Operação Warp Speed, que coordena a estratégia de vacinação do governo contra o coronavírus.

Segundo mandato de Trump?

Trump disse novamente nesta sexta-feira ser o vencedor da eleição presidencial. "Uma eleição fraudulenta!" ele tuitou, continuando seu questionamento dos resultados, um fato sem precedentes na história política norte-americana.

Os partidários do presidente, uma maré de bonés vermelhos "Make America Great Again" com os quais Donald Trump nunca deixou de confraternizar nas horas finais de sua campanha, continuam a ser bombardeados com pedidos de participação financeira para "defender a eleição ".

Alguns dos mais radicais devem se manifestar em Washington neste sábado (14), embora Trump seja incapaz de produzir uma única prova concreta para provar a existência de fraude eleitoral em grande escala.

No entanto, o presidente tuitou considerando ir a este protesto: "É comovente ver todo esse grande apoio, especialmente esses encontros espontâneos que estão surgindo em todo o país, incluindo um grande sábado em Washington. Eu poderia até tentar ir para dizer oi".

Como em uma realidade paralela, seus ministros e conselheiros mais leais também garantem que o terreno está sendo preparado para "um segundo mandato de Trump".

"Acho que o presidente participará de sua própria posse" em janeiro, disse a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, à Fox News nesta sexta-feira.

