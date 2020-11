A cada dia, a "resistência" de Trump se torna mais alegórica do que real

A cada dia, a "resistência" de Trump se torna mais alegórica do que real.

Texto por: Thiago de Aragão

Enquanto o Presidente Donald Trump segue na sua malfadada tentativa de anular eleições na Pensilvânia, Michigan, Arizona, Nevada e Gergia, o mundo segue se adequando à nova liderança à frente do governo americano a partir do dia 20 de janeiro de 2021. Leia a crônica semanal do analista político Thiago de Aragão sobre as eleições nos Estados Unidos.