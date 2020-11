Sem Executivo nem Legislativo, Peru vai votar para terceiro presidente em uma semana

Manuel Merino anunciou sua demissão após protestos maciços, desencadeados quando os legisladores depuseram o presidente Martin Vizcarra. AP - Rodrigo Abd

Texto por: RFI 5 min

O Peru está sem presidente após a renúncia de Manuel Merino em meio a protestos apenas cinco dias depois de assumir o poder, e também ficou sem comando no Congresso após a renúncia dos integrantes de sua mesa diretora. Uma votação para escolher o novo presidente vai ser realizada no Congresso nesta segunda-feira (16) a partir das 14h (16h de Brasília), hora local. As candidaturas devem ser entregues até às 13h.