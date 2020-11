Cuba se destaca como o bom aluno do continente americano na gestão da Covid-19

Enquanto boa parte do mundo registra números cada vez mais altos de contaminações pela Covid-19 e muitos países são obrigados e instaurar um novo lockdown devido à aceleração do surto, Cuba aparece como uma exceção. O país é elogiado por sua boa gestão da pandemia e reabre aos poucos suas portas ao turismo. O balanço positivo de Havana, que chegou a ser contestado, foi confirmado esta semana por organismos independentes.

Domitille Piron, correspondente da RFI em Havana

Entre os 12 países do mundo mais atingidos pela pandemia, seis estão no continente americano. Segundo os balanços oficiais, a América Latina já reúne 31% dos mortos ligados à Covid-19.

Mas nesse panorama, Cuba aparece como uma exceção. Com 11,2 milhões de habitantes, a ilha comunista teve 7.639 casos de coronavírus e 131 mortos. Números bem inferiores aos registrados nos países vizinhos.

“Muitas mídias e governos europeus consideram que os dados cubanos são tão positivos que eles só poderiam ser falsos”, declarou Franco Cavalli, presidente da ONG Medicuba Europa, fazendo alusão aos rumores sobre a veracidade das estatísticas divulgadas por Havana. Mas o representante da organização suíça visitou a ilha e confirmou os números.

“Eu estou muito impressionado pois pude ver como Cuba alcançou esses resultados”, explica Cavalli. “Aqui todas as pessoas contaminadas são hospitalizadas e todos aqueles com quem elas estiveram em contato são acompanhadas pelos serviços sanitários. A realidade europeia é muito diferente”, compara.

Diariamente, o ministério da Saúde também atualiza os números da Covid-19 na televisão e indica a localização de cada foco de contaminação.

Reabertura para o turismo

Diante da situação, as autoridades já apresentam o país como uma zona segura para o turismo e se reabrem aos poucos para o resto do mundo. Nesse fim de semana, o aeroporto de Havana, fechado desde 24 de março, voltou a receber voos comerciais. Cinco outros aeroportos internacionais do país já haviam sido reabertos em 17 de outubro para relançar a temporada turística, devastada pela pandemia.

O protocolo sanitário prevê que cada viajante, cuja temperatura é medida no aeroporto, deve realizar um teste PCR ao entrar no país e, em seguida, limitar seus movimentos até receber o resultado do exame, que leva 24 horas. Cinco dias depois, a pessoa deve ser submetida a um segundo teste.

