Covid-19: EUA registram mais de 250 mil mortos e Nova York fecha escolas

Texto por: RFI 5 min

Os Estados Unidos contabilizaram nesta quarta-feira (18) 250.029 mortes provocadas pela Covid-19, de acordo com o último balanço divulgado pela Universidade Johns Hopkins. O país detém o recorde de número de mortes pela doença no mundo, à frente do Brasil (167.455 mortos), Índia (com 130.993) e México (99.026).