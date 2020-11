Opinião: Biden prevê “guerra de narrativas e desinformação” sobre vacina contra a Covid

Áudio 04:59

Biden exalta anúncio sobre vacina para Covid-19 da Pfizer, mas reforça necessidade de medidas de proteção. AFP - JIM WATSON

Texto por: RFI 7 min

As autoridades dos Estados Unidos aguardam o sinal verde da FDA, a agência reguladora de medicamentos, sobre uma vacina contra a Covid-19 para iniciar uma ampla campanha de vacinação no país. Gerenciar a pandemia será um dos grandes desafios do início do mandato do democrata Joe Biden, segundo a análise do cientista político Thiago de Aragão.