EUA: conheça a região com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 no mundo

Dakota do Norte, estado americano rural, registra as maiores taxas de mortalidade provocada pela Covid-19 no mundo. © RFI/Anne Corpet

Texto por: RFI 3 min

Mais de 12 milhões de pessoas estão contaminadas pela Covid-19 nos Estados Unidos. Mas o vírus não ataca o país de maneira equitativa. Os estados do centro assistem a uma progressão acelerada da epidemia nas últimas semanas e as regiões rurais, poupadas no início da crise sanitária, são as que mais sofrem atualmente. A reportagem da RFI visitou a cidade de Bismarck, na Dakota do Norte, um dos estados que registram os maiores índices de mortalidade ligados ao coronavírus no mundo.