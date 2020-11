Biden deve romper com isolacionismo de Trump no cenário mundial

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou ness terça-feira os integrantes de sua equipe de Segurança Nacional e Relações Exteriores. CHANDAN KHANNA AFP

Texto por: RFI 4 min

No dia seguinte do início formal do processo da transição, o presidente eleito dos Estados Unidos apresentou nessa terça-feira (24) os primeiros integrantes de seu gabinete. A equipe de política externa do futuro governo Biden indica uma nova diplomacia americana que quer romper com o isolacionismo dos anos Trump. O presidente americano, que bloqueou durante duas semanas a transição, continua não reconhecendo sua derrota na eleição de 3 de novembro.