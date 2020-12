EUA: Republicanos e Democratas tentam aprovar pacote anti-Covid ainda em 2020

Democratas e Republicanos estão mais próximos de um acordo para um novo pacote de estímulo para a economia. Nas últimas semanas, havia um sentimento em Washington de que esse acordo bipartidário ocorreria apenas após a posse do presidente eleito Joe Biden, no dia 20 de janeiro.

Thiago de Aragão, analista político

No entanto, o crescimento dramático de casos e mortes de Covid-19 no país mobilizaram membros dos dois partidos a agilizar conversas e negociações na busca por uma solução ainda em 2020.

Na proposta em debate, um pacote de US$ 908 bilhões seria apresentado e dividido em alguns focos: US$ 288 bilhões para pequenas e micro empresas, US$ 180 bilhões em benefícios para desempregados e US$ 160 bilhões para governos locais. Esse último ponto ainda é um tema de divergência entre Democratas e Republicanos.

O presidente Donald Trump não faz parte do processo de negociações, mas certamente gostará de ver a aprovação desse pacote (inevitável) ainda na sua administração. Caso saia ainda em 2020, Trump deverá sancionar o plano econômico que, possivelmente, seria seu último ato à frente da Casa Branca.

Para Biden seria um alívio iniciar o governo em janeiro com esse pacote já aprovado. Isso evitaria semanas de negociações e possíveis desgastes já no inicio de seu governo. Mesmo antes de assumir, a presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi já se mostra como uma aliada critica para Biden, já que a costura para a aprovação do pacote ainda em 2020 tem uma forte participação dela.

Paralelamente ao pacote, democratas e republicanos estão em lados opostos em relação ao funcionamento de estabelecimentos durante essa alta de casos de Covid. Democratas querem o auxilio para que empresas não quebrem e, se necessário, permaneçam fechadas caso a situação do Covid-19 siga piorando.

Já os Republicanos querem o auxilio, mas que isso possibilite, entre outras coisas, que estabelecimentos permaneçam funcionando. Essa divergência deverá ser resolvida, já que a aprovação do pacote esta sendo vista como primordial pelos dois partidos.

