União Europeia e EUA não reconhecem resultado de eleições legislativas na Venezuela

Le président vénézuélien Nicolas Maduro, lors d'une conférence de presse après avoir voté pour les législatives à Caracas, le 6 décembre 2020 © Fausto Torrealba, REUTERS

Texto por: RFI 4 min

A União Europeia e os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (7) que não reconhecerão os resultados das eleições legislativas venezuelanas. No domingo, uma votação com grande abstenção e falta de eletricidade em algumas áreas do país deu vitória ao chavismo, garantindo a Nicolás Maduro a maioria na Assembleia Nacional, após cinco anos de um parlamento opositor.