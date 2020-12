Estados Unidos acusam Irã de "provável morte" de um ex-agente do FBI

Ex-agente do FBI Robert Levinson desapareceu no Irã em março de 2007

Pela primeira vez, os Estados Unidos acusaram o Irã pela “provável morte” do ex-agente do FBI Robert Levinson, que desapareceu no Irã em março de 2007. A administração Trump disse ainda que qualquer negociação com o Teerã feita pelo presidente eleito Joe Biden deveria incluir a libertação de prisioneiros americanos.

O Tesouro dos EUA anunciou sanções contra dois altos funcionários da inteligência iraniana que estariam envolvidos com o caso, Mohammad Baseri e Ahmad Khazai.

Levinson desapareceu em 2007 em circunstâncias misteriosas e desde então Washington tem solicitado a ajuda de Teerã para a investigação. "O governo iraniano havia se comprometido a prestar assistência ao repatriado Bob Levinson, mas nunca o fez", disse a ONG Repórteres sem Fronteiras.

“A verdade é que agentes de inteligência iranianos, com a autorização de altos funcionários iranianos, estiveram envolvidos no sequestro e na detenção de Bob", afirmou o diretor da Polícia Federal dos EUA, Christopher Wray.

"O governo dos EUA chegou à conclusão de que todas as evidências que temos sugerem que Bob morreu em cativeiro", disse outro alto funcionário dos EUA à imprensa.

Em março, após 13 anos do desaparecimento, o Presidente Trump sugeriu que sua morte era provável. A família do ex-agente do FBI disse na época que haviam sido informados por autoridades americanas que ele havia "morrido enquanto estava sob custódia das autoridades iranianas".

Washington tem repetido que Bob Levinson não estava trabalhando para o governo dos EUA no momento de seu desaparecimento em março de 2007 na Ilha Kish, no Golfo. Ele já estava aposentado do FBI há cerca de dez anos. Mas, de acordo com o jornal americano Washington Post, ele estava trabalhando para a CIA em uma investigação sobre o programa nuclear iraniano.

Pressão contra Biden

A acusação formal coloca mais pressão para que a futura administração Biden seja intransigente com Teerã.

Donald Trump tirou os Estados Unidos do acordo de 2015 sobre o programa nuclear do Irã, julgando-o insuficiente para evitar que Teerã fizesse a bomba atômica e para conter seu comportamento "prejudicial" no Oriente Médio.

Joe Biden, no entanto, quer retornar ao acordo e levantar as sanções criadas durante o governo Trump, na condição de que as autoridades iranianas voltem a seguir as regras de restrições nucleares. Um alto funcionário da atual administração incentivou que o próximo governo inclua "o retorno de todos os americanos detidos injustamente" no Irã em uma possível negociação.

(Com informações da AFP)

