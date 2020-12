EUA realizam imensa operação para iniciar vacinação contra a Covid-19 nesta segunda

Caixas contendo vacinas da Pfizer-BioNTech sendo preparadas para o envio em Portage, Michigan, no nordeste dos Estados Unidos, em 13 de dezembro de 2020. REUTERS - POOL

Texto por: RFI | Vídeo por: Adriana de Freitas 4 min

Várias regiões dos Estados Unidos começam a receber milhares de caixas da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19, armazenadas a -70° C. Com o objetivo de administrar as primeiras doses do imunizante já nesta segunda-feira (14), uma gigantesca operação logística de distribuição teve início no domingo.