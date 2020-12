Naufrágio de embarcação com migrantes venezuelanos deixa ao menos 20 mortos

O porto de Güiria, no noroeste da Venezuela de onde barcos com migrantes zarpam, tentando chegar às costas de Trinidade e Tobago.

Ao menos 20 migrantes venezuelanos, entre eles 3 crianças, morreram durante o naufrágio de uma embarcação entre as costas da Venezuela e Trinidade e Tobago, segundo balanço de autoridades venezuelanas.

O ministério público venezuelano pediu a prisão do “proprietário do barco ‘Mis recuerdos’, que naufragou causando a morte de ao menos 20 pessoas no sábado (12) na costa de Güiria”, uma cidade litorânea isolada do Estado do Sucre (nordeste do país), escreveu o procurador geral Tarek William Saab no Twitter.

O gabinete do procurador, que investiga o tráfico de seres humanos na região, também ordenou a prisão de outros seis suspeitos.

Em um balanço inicial feito no domingo (13), o governo venezuelano anunciou ter encontrado os corpos de 14 vítimas, 11 foram recuperados no mar durante uma missão de rotina de uma patrulha da guarda costeira, no sábado, e outros três, em uma praia, no domingo.

A Guarda costeira de Trinidade indicou em um comunicado de domingo que, segundo informações preliminares, a embarcação zarpou “em 6 de dezembro com mais de 20 pessoas” a bordo.

O deputado da oposição pelo estado de Sucre, Robert Alcalá, disse que, segundo um documento da polícia ao qual teve acesso, os cadáveres estavam amarrados uns aos outros, indicando que as pessoas tentaram se proteger das ondas.

O chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, expressou suas “sentidas condolências aos familiares das vítimas” e insistiu na “necessidade de aprofundar a luta contra as máfias de tráfico de pessoas”.

Máfias

A oposição venezuelana denuncia a existência de grupos que operam entre a Venezuela e Trinidade e Tobago, com uma rede de atravessadores que tem apoio de autoridades corruptas.

Barcos carregados de venezuelanos que tentam chegar em Trinidade para escapar da profunda crise que assola o país, saem quotidianamente de Güiria. Aproximadamente 100 pessoas desapareceram entre 2018 e 2019 tentando fazer a travessia.

Em 28 de novembro, as autoridades de Trinidade expulsaram 160 venezuelanos acusados de terem entrado ilegalmente no país pela via marítima.

Segundo a ONU, mais de cinco milhões de pessoas foram forçadas pela crise política e econômica a deixar a Venezuela desde 2015. Entre elas, 25.000 fugiram para Trinidade e Tobago, país insular de 1,3 milhão de habitantes, que fica a aproximadamente 147 km de distância da costa venezuelana.

(Com informações da AFP)

