Estados Unidos autorizam o primeiro autoteste rápido de Covid sem receita

A Food and Drug Administration (FDA), a agência de medicamentos dos Estados Unidos, autorizou na terça-feira o primeiro teste de Covid-19 a ser feito em casa, que pode ser comprado sem receita e fornece o resultado em cerca de 20 minutos.

O teste é comprado sem receita e por cerca de US$ 30, é feito em casa de forma simples e o resultado leva apenas 20 minutos por meio de um aplicativo no celular que interpreta o resultado. Este é o autoteste lançado pelo fabricante de biotecnologia Ellume, com sede na Califórnia. No início de janeiro de 2021, já serão 3 milhões de unidades em circulação nos Estados Unidos.

É um teste de "antígeno", o que significa que funciona detectando uma molécula de superfície do coronavírus, ao contrário dos testes de PCR que procuram o material genético do vírus.

A tecnologia utilizada é semelhante à de um teste de gravidez. O teste usa um cotonete nasal que não penetra tão profundamente quanto o cotonete nasofaríngeo. Usado em laboratórios, por isso é mais conveniente para autoadministração. A amostra é então inserida em um cartucho descartável.

De acordo com as autoridades de saúde dos Estados Unidos, o teste identificou corretamente 96% das amostras positivas em pessoas com sintomas e 91% daquelas positivas sem sintomas.

Semelhante a outros testes de antígeno, uma pequena porcentagem de resultados positivos e negativos desse teste pode ser falsa. Portanto, para pacientes sem sintomas, os resultados positivos devem ser tratados como presumivelmente positivos até que sejam confirmados por outro teste o mais rápido possível.

Stephen Hahn, comissário da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, disse que a autorização de uso emergencial para este teste representa um "marco significativo".

“Estamos ajudando a expandir o acesso dos americanos aos testes de diagnóstico, reduzindo a carga sobre os laboratórios e fornecendo testes, oferecendo mais opções no conforto e segurança de suas próprias casas”, disse ele.

